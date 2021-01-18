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بريطانيا: تطعيم كل المواطنين ضد كورونا بحلول سبتمبر المقبل

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
فيروس كورونا

بريطانيا: تطعيم كل المواطنين ضد كورونا بحلول سبتمبر المقبل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، أنه سيتم تطعيم كل المواطنين ضد كورونا بحلول سبتمبر المقبل.

ودخلت بريطانيا الأسبوع قبل الماضي في إغلاق وطني ثالث شمل جميع المتاجر والمدارس والكليات والجامعات غير الضرورية لمدة 6 أسابيع على الأقل.

وتنتشر سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس بين السكان، إذ أصيب حتى الآن واحد من كل 20 شخصا في مناطق من لندن.

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وحذر كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، من أن الفترة المقبلة ستكون أسوأ جائحة بالنسبة لخدمة الصحة الوطنية، بينما ناشد المواطنين اتباع الإرشادات الصارمة التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس، بعد أن ارتفعت حالات الوفاة والإصابات إلى مستويات قياسية قبل إطلاق برنامج تطعيم جماعي.

يأتي التحذير في الوقت الذي تكافح فيه المستشفيات في بريطانيا لمواكبة الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا، ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسرّة المليئة بمرضى كوفيد-19 بشكل مطرد لأكثر من شهر.

وتعالج المستشفيات البريطانية عددا من الحالات يزيد 55% مقارنة بما كانت عليه خلال الذروة الأولى للوباء في أبريل.

وتأمل الحكومة أن تقلل القيود من الضغط على الخدمة الصحية، بينما تكثف برنامج التطعيم الشامل على مستوى البلاد.

وكانت بريطانيا أول بلد يوافق على لقاحات طورتها أكسفورد-أسترازينيكا، وفايزر-بيونتك. ووافقت يوم الجمعة على لقاح شركة مودرنا. وتستهدف توفير تطعيمات لنحو 15 مليون شخص بحلول منتصف الشهر القادم.

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