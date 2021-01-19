أعلنت أرامكو السعودية ومجموعة stc، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حاسوب جديد فائق حمل اسم "الدمام7" يُعدّ من بين أقوى عشرة حواسيب في العالم.

وقالت أرامكو في بيان، إن الحاسوب الجديد يتيح فرصًا جديدة في مجال التنقيب والتطوير، ويعزّز قدرات اتخاذ القرار في مجال التنقيب والاستثمار.

وأضافت أن إطلاق الحاسوب يعد خطوة متقدمة ضمن استراتيجية التحوّل الرقمي في أرامكو السعودية، التي تضم مجموعة تقنيات متطورة تسهم في إعادة تشكيل العمليات الرئيسة، وتعزيز الكفاءة، وتمكين ريادة الشركة في مجال علوم الأرض.

وأشارت إلى أنها طورت الحاسوب في وادي الظهران للتقنية بالشراكة مع شركة solutions، التابعة لمجموعة stc، وشركة كراي، التابعة لشركة هيولت باكارد إنتربرايز.

وزُوّد "الدمام 7 "بقدرة حوسبية فائقة الأداء تبلغ 55.4 بيتافلوب، تتيح له معالجة أضخم مجموعة بيانات جيوفيزيائية في العالم وتصويرها.

وسيسهم الحاسوب الذي حمل اسم "الدمام 7" تيمنًا بأول بئر نفطية مكتشفة في المملكة، في تجاوز أساليب التنقيب والإنتاج التقليدية، من خلال استخدام أحدث التقنيات، وخوارزميات المحاكاة والتَعلُّم العميق المتقدمة، حيث يمكن للحاسوب الفائق التعامل مع نماذج أرضية ثلاثية الأبعاد أكثر تفصيلًا، مما يحسّن قدرة الشركة على اكتشاف النفط والغاز واستخراجهما، وفي ذات الوقت الحدّ من المخاطر المرتبطة بالتنقيب والتطوير، فضلًا عن تعزيز عملية اتخاذ القرار في مجال التنقيب وتطوير الموارد الهيدروكربونية، وتوجيه الاستثمارات المستقبلية في الإنتاج وتخصيص الموارد.

وبهذه المناسبة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: "هذه اللحظة فخر بالنسبة لنا، فهذا الحاسوب الفائق السرعة الذي يستمدّ اسمه من أول بئر نفطية تم اكتشافها بالمملكة في عام 1938م، يعتبر الأكثر قوة على مستوى الشرق الأوسط ومن بين الأبرز عالميًا، وصمم لتلبية المتطلبات الفريدة لأرامكو السعودية، فهو يربط التاريخ العريق للشركة والمملكة في التنقيب، بحاضرنا المزدهر في قطاع الطاقة الذي يعتمد الاستثمار في مجال التقنية أساسًا لبلوغ المستقبل والريادة فيه".

وأضاف الناصر: "سيساعدنا حاسوب "الدمام 7" العملاق في استراتيجيتنا طويلة المدى في مجال الاكتشاف والاستخلاص في قطاع التنقيب والإنتاج. فالبيانات الهائلة التي جمعناها على مدى أكثر من 80 سنة، وسيمكّننا الحاسوب الجديد من اختصار وقت معالجتها من عدة أيام إلى ساعات فقط، وستساهم هذه التقنية في تحقيق اكتشافات جديدة وتعزيز كفاءة الاستخلاص، وفي ذات الوقت الحدّ من التكاليف، كما سيكون لها تأثير إيجابي مستقبلي على كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، ناصر بن سليمان الناصر: "سيؤدي تدشين مركز بيانات الحاسوب الفائق في أرامكو السعودية لفتح آفاق جديدة في مجال التنقيب، وسيكون له أثر كبير على رقمنة البيانات والجودة. ويتوافق هذا مع خطط التحول الرقمي على مستوى البلاد في المستقبل، ونحن فخورون بالعمل مع الكفاءات المحلية لتأسيس مركز "الدمام 7".