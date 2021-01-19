أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يِنغ، أنه بناءً على الأفعال غير المشروعة من الجانب الأميركي في تايوان والتدخل الأميركي الأخير في هونغ كونغ، قررت الصين فرض عقوبات على بعض المسؤولين الأميركيين من دون تسميتهم.

التصريحات هذه جاءت ردا على سؤال حول التحرك الأميركي الأخير لرفع القيود المفروضة، منذ عقود ، على كيفية تفاعل الدبلوماسيين الأميركيين مع تايوان.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها ، وكانت الجزيرة مصدرًا رئيسيًا لتدهور العلاقات بين واشنطن وبكين.

تأتي هذه التصريحات بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ست مسؤولين من هونغ كونغ والصين.