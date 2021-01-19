أكدت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزير الخزانة الأميركية، أنه يجب على الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات الضخمة لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا وإلا ستواجه البلاد ركودا أطول وأكثر حدة.

وأوضحت يلين في بيان ستلقيه في افتتاح جلسة تثبيتها أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الثلاثاء، أنها والرئيس المنتخب جو بايدن لم يقترحا حزمة الدعم أخيراً من دون تقدير عبء الديون على الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه في ظل أسعار الفائدة المنخفضة يجب تمرير حزمة كبيرة لأن الفوائد ستفوق التكاليف.

وإذا أقر مجلس الشيوخ ترشيحها، ستحل يلين محل وزير الخزانة الحالي ستيفن منوتشين الذي سيترك المنصب يوم الأربعاء لتكون أول مرأة تستلم هذا المنصب.