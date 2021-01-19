قال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية اليوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين في ألمانيا تحسنت بأكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني بفضل توقعات أفضل بشأن الصادرات، مما يدعم آفاق أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال المعهد إن مسح المعنويات الاقتصادية للمستثمرين صعد إلى 61.8 من 55 نقطة في الشهر السابق. كان استطلاع رأي أجرته رويترز توقع ارتفاعا إلى 60 نقطة.

وارتفع مقياس منفصل للأوضاع الحالية إلى سالب 66.4 من سالب 66.5 نقطة في الشهر السابق. يأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط توقعات عند 68.5 نقطة.