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مبادرة لتوطين 28 مهنة في هذا القطاع بالسعودية

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أحد المطارات في السعودية
اقتصاد السعودية

مبادرة لتوطين 28 مهنة في هذا القطاع بالسعودية

بحسب الخطة التنفيذية المطورة للأعوام الثلاثة من 2021 إلى 2023

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي التي تستهدف توطين 10 آلاف وظيفة في مختلف التخصصات المتعلقة بقطاع الطيران التي تأتي ضمن محور تعزيز قطاع الطيران الذي يُعد أحد أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقالت الهيئة في بيان، على حسابها بموقع تويتر، إن المبادرة اشتملت على توطين 28 مهنة متخصصة في مجال قطاع النقل الجوي والموافقة على توزيع المستهدفات بحسب الخطة التنفيذية المطورة للأعوام الثلاثة من 2021 إلى 2023.

توطين عدة وظائف من بينها مهنة طيار ومضيف ومراقب جوي
توطين عدة وظائف من بينها مهنة طيار ومضيف ومراقب جوي

وبهذا الصدد وجّهت الهيئة جميع شركات الطيران ومقاولي الصيانة والتشغيل ومقدمي الخدمات العاملين في جميع المطارات للبدء في تنفيذ المبادرة، مشيرة إلى تخصيص فرق عمل لمراقبة ومتابعة تنفيذ المبادرة بشكل شهري وإعداد التقارير ورفعها.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة هي ثمرة التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص التي تستهدف توطين عدة وظائف، من بينها مهنة طيار، ومضيف، ومراقب جوي، ومشرفين، ومنسقي ساحة الطيران والخدمات الأرضية، ومناولات الشحن والعفش والركاب، وتموين الطائرات، وغيرها من المهن المتعلقة بقطاع النقل الجوي.

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