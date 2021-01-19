تستضيف مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، يومي 27 و28 من شهر يناير الجاري "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسخته الرابعة تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"، بمشاركة أكثر من 140 متحدثاً بارزاً.

وأوضحت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أن 60 متحدثاً بارزاً سيشاركون بحضور شخصي في الرياض، في حين سينضم 80 متحدثاً آخرون افتراضياً إلى المؤتمر، عبر بث مباشر من نيويورك وباريس وبكين ومومباي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

جلسة الافتتاح

سيفتتح محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر الرميان النسخة الرابعة من المؤتمر رسمياً، تحت قيادة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار.

وسينضم إلى الرميان كل من، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "غولدمان ساكس" ديفيد سولومون، والرئيس التنفيذي لمجموعة "كريدي سويس" توماس غوتستين، ورئيس مجلس الإدارة المشارك مدير الاستثمار في "بريدج ووتر أسوشيتس" راي داليو، والرئيس التنفيذي "لسنام" ماركو آلفريز، وذلك لمراجعة السبل التي تمكّن الجهات الاستثمارية الدولية من الاستفادة من حالة الهبوط الاقتصادي لبناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة.

وسيناقش كل من، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ورئيس مجلس إدارة "ريلاينس إنداستريز" موكيش أمباني، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي "لتوتال" باتريك بويان، ومعالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الدكتور سلطان أحمد الجابر، الاستراتيجيات الموجِّهة للاستثمار في قطاع الطاقة.

وسيبحث وزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة المتحدة اللورد غيري غريمستون، ونائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام "لموليس آند كومباني" إيريك كانتور، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزيرة التعاون الدولي في مصر الدكتورة رانيا المشاط، السياسات الرامية إلى تعزيز الاستثمار والشراكات التجارية بما يعكس الوقائع والأوضاع الجيوسياسية السائدة.

كما تشمل قائمة المشاركين كلاً من، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، والمؤسس المشارك رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسينوفيشن فينتشرز الدكتور كاي فو لي، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي "لكولوني كابيتال" توماس باراك، والرئيس التنفيذي لمؤسسة كهرباء فرنسا "إي دي إف" جان بيرنار ليفي، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات جان توت، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ماهيندرا" آناند ماهيندرا، والمؤسس المشارك ومدير المعلوماتية في "هايبرلوب وان" جوش غيغل، والمؤسس والشريك الإداري في "سكاي بريدج كابيتال" أنطوني سكراموتشي، والمؤسس المشارك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي المشارك لمجموعة "كارلايل" ديفيد روبينشتاين.

مستقبل الرعاية الصحية

وحددت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عدداً من الموضوعات التي تحظى بالأولوية، وهي الاستثمار المستدام، والنمو الاقتصادي العالمي، ومستقبل الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، والتعليم، والثقافة، حيث سيتطرق المتحدثون إلى هذه القضايا الملحة، إضافة إلى إعادة إحياء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الاستثمار في الثقافة لجعلها محركاً للنمو، والجهود الرامية إلى معالجة عدم المساواة بين الجنسين.

وكانت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد تأسست في الرياض بهدف الجمع بين قادة العالم والرواد في مجال التكنولوجيا والخبراء وصناع السياسات، لوضع أفكار ملموسة وعملية، من شأنها إيجاد حلول للقضايا المجتمعية المعاصرة الملحة، وتوفير منصات طويلة الأمد لإعادة صياغة المستقبل بشكل مستدام وترك أثر إيجابي على البشرية.

الجدير بالذكر أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يُعقد في عدة مدن حول العالم ويجمع الرواد في مجال التكنولوجيا والمستثمرين وصنّاع السياسات، بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي وسط جائحة (كوفيد 19).