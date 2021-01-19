  • مباشر
اللغة

أرباب العمل يخيرون بريطانيا.. إما المساعدات أو تسريح الموظفين

فيروس كورونا في بريطانيا - تعبيرية
فيروس كورونا في بريطانيا
اقتصاد بريطانيا

أرباب العمل يخيرون بريطانيا.. إما المساعدات أو تسريح الموظفين

يطالبون بإجراءات اقتصادية طارئة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

طالب أرباب العمل البريطانيون، الثلاثاء، الحكومة بأن تقرّ سريعاً إجراءات اقتصادية طارئة، بما في ذلك تمديد العمل بتقديمات البطالة الجزئية وبإعفاءات ضريبية متنوّعة، وذلك لتمكين الشركات المهدّدة بالإفلاس بسبب جائحة كوفيد-19 من البقاء على قيد الحياة.

وقال اتّحاد الصناعة البريطانية (سي بي آي)، المنظمة الرئيسية لأصحاب العمل في بريطانيا، إنّه أرسل رسالة بهذا الخصوص إلى وزير المالية ريشي سوناك يطالبه فيها بوجوب التحرّك سريعاً، حتّى قبل إقرار الميزانية المقبلة في 3 آذار/مارس.

وفي رسالته إلى الوزير حذّر توني دانكر، الرئيس التنفيذي للاتحاد، من أنّ "الشركات ستتّخذ في الأسابيع المقبلة قرارات صعبة بشأن الوظائف، أو حتّى بشأن ما إذا كانت ستستمر في العمل".

تسلا تسلم أول سيارة قصص خاصة تسلا تسلا تسلم أول سيارة "كروس أوفر" من مصنعها في الصين

وأضاف: "إذا كانت الحكومة تعتزم مواصلة مدّ يد العون، فأنا أطلب منها أن تتحرّك قبل الميزانية التي لن تُقرّ سوى بعد أكثر من ستّة أسابيع".

وإذ اعترف دانكر بأنّ الحكومة قدّمت بالفعل الكثير للشركات منذ بداية الجائحة، حذّر من أنّ عدداً من هذه الشركات يواجه حالياً خطر الإفلاس بسبب تراجع الطلب من جراء تدابير الإغلاق العام السارية للحدّ من تفّشّي الفيروس.

ودخلت إنجلترا في مطلع كانون الثاني/يناير في إغلاق عام هو الثالث منذ بدء الجائحة والأكثر صرامة على الإطلاق، في تدبير يتوقّع أن يعيد اقتصاد البلاد إلى الركود.

وفي رسالته قال الاتحاد الذي يمثل 190 ألف شركة إنّ إجراءات البطالة الجزئية السارية حتّى نيسان/أبريل للحدّ من الأضرار الاجتماعية الناجمة عن الجائحة والحفاظ على الوظائف، يجب أن يُمدّد العمل بها حتى نهاية حزيران/يونيو.

كما طالب الاتحاد الحكومة بأن تؤجّل مهل استيفاء الضريبة على القيمة المضافة وأن تمدّد لثلاثة أشهر الإعفاء الساري من دفع الضريبة المستحقّة على المباني التجارية، وهما إجراءان سيستفيد منهما بالخصوص قطاعا التجارة والمطاعم المتضرّران بشدّة من الجائحة.

وشدّد دانكر على أنّ المساعدات المقدّمة إلى الشركات "يجب أن تستمرّ بالتوازي مع القيود، ويجب أن لا تتوقّف هذه الإجراءات فجأة، بل أن يتمّ وقفها تدريجياً".

ومنذ بدأت جائحة كورونا صرفت الحكومة البريطانية حوالي 300 مليار جنيه لحماية الاقتصاد.

ومؤخّراً مدّدت الحكومة العمل بإجراءات البطالة الجزئية لفترة قصيرة تنتهي في نيسان/أبريل وأقرّت تقديم إعانات للمطاعم والشركات التي اضطرت لإقفال أبوابها بسبب تدابير الإغلاق العام، لكنّ هذه الخطوات لم تكف لطمأنة قطاع الأعمال في البلاد.

كورونا من بريطانيا
كورونا من بريطانيا

وحذّر اتحاد الشركات الصغيرة (إف إس بي) من أنّ ما لا يقل عن رُبع مليون شركة صغيرة ومتوسّطة معرضة لخطر الإفلاس إذا لم تحصل على دعم إضافي.

والأسبوع الماضي حذّر وزير المالية من أنّ "الاقتصاد سيتدهور قبل أن يتحسّن"، مجدّداً القول إنّه لا يستطيع إنقاذ جميع الوظائف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تحذير من وباء آخر تحذير من وباء آخر "قادم من هناك".. والصحة العالمية: نواجه خطرا غير مسبوق
"لراحتك".. سوار ذكي يتيح لرئيسك متابعة حالتك النفسية

الأكثر قراءة

شرطة الرياض تقبض على ناشط في شرطة الرياض تقبض على ناشط في "سناب شات".. لهذا السبب!
صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي
هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد
العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية
الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين
بريطانيا والموجة الثانية.. فيروس بمعالم جديدة! بريطانيا والموجة الثانية.. فيروس بمعالم جديدة!

قبل أن تذهب

هل يصدر ترمب قرارًا بالعفو عن نفسه قبل تنصيب بايدن؟
هل يصدر ترمب قرارًا بالعفو عن نفسه قبل تنصيب بايدن؟

اكتشف المزيد