ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة وصاحب المكتب، لقيامهما بعرض مبلغ مالي كرشوة على أحد قيادات مصلحة الضرائب، وذلك مقابل تخفيض الضرائب المستحقة على أحد عملاء مكتب المحاسبة والمراجعة.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، بتصريح صحافي إنه جرى إلقاء القبض على المتهمين متلبسين وسيواجهون عقوبة السجن.

وشدد الوزير على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقا للضوابط والإجراءات القانونية.

وأكد وزير المالية أن الدولة مصممة وجادة فى مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهي حق الشعب؛ على النحو الذي يسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة.