قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 17% على أساس سنوي في 2020 إلى 38.291 مليار دولار.

وأضافت الوزارة، في بيان صحافي أن الصادرات غير البترولية انخفضت 1% إلى 25.295 مليار دولار في 2020، في حين تراجعت الواردات 12% إلى 63.587 مليار دولار.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم أمس، إن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وقامت بتوصيله إلى 41 منطقة سكنية حتى الآن، وتتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية كافة بحلول عام 2023.

وأضاف رئيس الوزراء في بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، أمس الاثنين، أن مصر تقترب من الوصول لمليون وحدة سكنية مُنشأة خلال 5 سنوات، كما تم تطوير 159 منطقة "غير آمنة"، وتطوير 1390 سوقا عشوائيا، وذلك بجانب الاهتمام بالعواصم وتطوير المناطق التاريخية.

وفي استعراض لبعض إنجازات حكومته، قال مدبولي إن الحكومة حرصت على الحفاظ على كل قطرة ماء من خلال إنشاء محطات الصرف الصحي ومعالجة المياه، تم الانتهاء من إقامة 53 محطة بتكلفة إجمالية فاقت 9 مليارات جنيه، كما تم تنفيذ 7 محطات لتحلية مياه البحر في محافظات مرسى مطروح وشمال البحر الأحمر، نقلاً عن صحيفة المصري اليوم.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري محمد معيط في مقابلة سابقة مع "العربية" أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري رفعت استثماراتهم في أدوات الدين إلى 26 مليار دولار، وفق الرصيد الحالي.

ووصف معيط عملية استعادة رصيد الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين، بأنها "نقلة كبيرة جدا من الوضع الذي كان عليه الحال في شهر أبريل الماضي، والذي وصل فيه رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 3.9 مليار دولار نتيجة الهلع بين المستثمرين مع الإغلاق آنذاك في كل العالم جراء ظروف جائحة كورونا".