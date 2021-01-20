  • مباشر
اللغة

البحرين تقترب من جمع ملياري دولار عبر بيع سندات على 3 شرائح

مصرف البحرين المركزي المركزي البحريني مناسبة
مصرف البحرين المركزي
اقتصاد البحرين

البحرين تقترب من جمع ملياري دولار عبر بيع سندات على 3 شرائح

من بينها سندات بقيمة مليار دولار لأجل 12 عاما عند حوالي 5.5%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت وثيقة أنه من المتوقع، أن تجمع البحرين ملياري دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح، اليوم الأربعاء، إذ تسعى المملكة لسد عجز مالي فاقمته جائحة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب العملية، حددت البحرين سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 4.875 % للشريحة لأجل سبع سنوات، ونحو 5.75 % لسندات لأجل 12 عاما ونحو 6.75 % لسندات لأجل 30 سنة.

كانت البحرين قد عينت مجموعة من البنوك لترتيب بيع سندات مقومة بالدولار الأميركي من عدة شرائح إذ يحاول المقترضون الخليجيون طرق السوق عقب فترة هدوء في نهاية العام.

وأظهرت وثيقة من أحد البنوك أن البحرين عينت بنك إيه.بي.سي وسيتي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب مكالمات مع المستثمرين بدءا من اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوثيقة أنه سيلي ذلك إصدار يتألف من عدة شرائح بالحجم القياسي لأجل سبع سنوات و12 عاما و/أو 30 عاما بحسب ظروف السوق. ويعني الحجم القياسي بصفة عامة أنه لن يقل عن 500 مليون دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تيفاني ترمب ترتبط بشاب لبناني.. فمن هو مايكل بطرس؟ تيفاني ترمب ترتبط بشاب لبناني.. فمن هو مايكل بطرس؟
موجة غضب وسخرية موجة غضب وسخرية "تواصلية" في تونس بعد كلمة المشيشي

الأكثر قراءة

تحذير من وباء آخر تحذير من وباء آخر "قادم من هناك".. والصحة العالمية: نواجه خطرا غير مسبوق
بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة بعد سقوط ورقة زوجته أسماء.. الأسد يشرع بالخطة "ج"
فيديو.. زعيم الحوثي يعترف بفساد جماعته ويتهم قيادات بـ فيديو.. زعيم الحوثي يعترف بفساد جماعته ويتهم قيادات بـ"الخيانة"
قرية بريطانية كاملة معروضة للبيع.. والسعر مفاجئ قرية بريطانية كاملة معروضة للبيع.. والسعر مفاجئ
بزمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من أمراض أخرى بزمن كورونا.. مشروب يقوي المناعة ويقي من أمراض أخرى
بالدموع.. بايدن يودع منزله بديلاوير إلى مقر الحكم بالدموع.. بايدن يودع منزله بديلاوير إلى مقر الحكم

قبل أن تذهب

طبيب عالمي يحذر من وباء جديد يهدد العالم أخطر من كورونا
طبيب عالمي يحذر من وباء جديد يهدد العالم أخطر من كورونا

اكتشف المزيد