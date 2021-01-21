قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيوقع أوامر تنفيذية لإعادة فتح المدارس والأعمال بأمان.

وأضاف بايدن أنه سيوقع أيضا أوامر تنفيذية لتوسيع نطاق اختبارات كورونا وتوزيع اللقاحات.

وفي سياق متصل قالت جامعة جون هوبكنز اليوم الخميس إن أميركا سجلت أكثر من 4200 وفاة خلال 24 ساعة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتّحدة الأربعاء 405.400 وفاة، في حصيلة تزيد عن عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أنّ الجائحة حصدت في الولايات المتّحدة لغاية مساء الأربعاء أرواح أكثر من 405.400 شخص، في حين أنّ عدد العسكريين الأميركيين الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية بلغ 405.399 قتيلاً بحسب أرقام وزارة شؤون قدامى المحاربين.

وتعكس الحصيلة الحجم الهائل للخسائر البشرية التي تسببها جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة مع بداية عهد الرئيس الجديد جو بايدن.

كان بايدن، قد بدأ عمله مساء أمس بإبطال عدد من أبرز سياسات سلفه، دونالد ترمب، وذلك بعد ساعات من أداء اليمين لتولي منصبه.

وكتب بايدن بموقع تويتر، أثناء توجهه إلى البيت الأبيض عقب تنصيبه مباشرة: "لا يوجد وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها".

ووقع الرئيس الجديد 15 أمرا تنفيذيا، جاء أبرزها لتعزيز مواجهة الحكومة الفيدارلية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتقضي أوامر أخرى بالتراجع عن مواقف إدارة ترمب من قضايا هامة، منها تغير المناخ والهجرة.

وفي سياق متصل أعلن أمس الجراح العام جيروم آدمز، المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية للشؤن الصحية، أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن القادمة طلبت منه التنحي قبل تنصيب الرئيس.

واختار بايدن الجراح العام السابق فيفيك مورثي لمنصب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية للشؤن الصحية، وقدم مورثي النصح إلى بايدن لعدة أشهر بشأن التعامل مع جائحة فيروس كورونا.