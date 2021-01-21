اقتصاد أوروبا
البرلمان الإيطالي يقر خطة تحفيزية جديدة بـ 32 مليار يورو
لمواجهة تداعيات كورونا
وافق البرلمان الإيطالي على خطة تحفيزية جديدة بقيمة 32 مليار يورو لمواجهة آثار جائحة كورونا ودعم المؤسسات التي تأثرت بالإغلاقات.
وتتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بـ6% خلال هذا العام، فيما يعتقد البنك المركزي الإيطالي أن الاقتصاد سينمو بنصف النسبة التي تتوقعها الحكومة.
هذا ومن ناحية أخرى، يتوقع البرلمان أن ترتفع مستويات الدين لتصل إلى 160% من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتبنى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن خطة تحفيز قيمتها 1.9 تريليون دولار، تهدف إلى مساعدات العائلات والشركات المتضررة من الوباء.