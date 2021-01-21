وافق البرلمان الإيطالي على خطة تحفيزية جديدة بقيمة 32 مليار يورو لمواجهة آثار جائحة كورونا ودعم المؤسسات التي تأثرت بالإغلاقات.

وتتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بـ6% خلال هذا العام، فيما يعتقد البنك المركزي الإيطالي أن الاقتصاد سينمو بنصف النسبة التي تتوقعها الحكومة.

هذا ومن ناحية أخرى، يتوقع البرلمان أن ترتفع مستويات الدين لتصل إلى 160% من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتبنى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن خطة تحفيز قيمتها 1.9 تريليون دولار، تهدف إلى مساعدات العائلات والشركات المتضررة من الوباء.