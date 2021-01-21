قرر البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، السماح للبنوك المحلية بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن عام 2020، بنسبة لا تزيد عن 12% من رأس المال المدفوع.

وقال البنك في بيان، إن القرار جاء "في ضوء المستويات المريحة من الملاءة والسيولة لدى البنوك الأردنية".

وكان المركزي الأردني قد حظر على البنوك في العام الماضي توزيع أرباح نقدية عن نتائجها لعام 2019 لتعزيز ملاءتها في ضوء المخاطر التي تفرضها جائحة فيروس كورونا.

وتقرر البنوك المركزية في بعض الدول وقف التوزيعات النقدية للبنوك ضمن جهود دعمها في مواجهة تحديات جائحة كورونا، ومؤخراً قرر البنك المركزي المصري، عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

وفي كتاب دوري بثه عبر موقعه الإلكتروني، قال المركزي المصري، "إنه في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيدين الدولي والمحلي، ونظراً لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المحدد لانتهائها ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ونظراً للدور المنوط به البنك المركزي للحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء أي توزيعات نقدية أو أرباح أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين".