تحولت خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، إلى استخدام تقنية blockchain للمساعدة في نشر اللقاحات، باستخدام النظام الذي يدعم العملات المشفرة مثل بيتكوين، وإيثريوم، لمراقبة العرض والتخزين البارد لجرعات لقاحات كورونا.

من بين لقاحات كوفيد-19 الثلاثة المعتمدة للاستخدام في المملكة المتحدة، يجب الحفاظ على اللقاح الذي طورته شركة الأدوية الأميركية "فايزر"، وشريكتها الألمانية بيونتيك في درجة حرارة تحت الصفر بنحو 70 درجة مئوية وهو ما يعد أكثر برودة من شتاء القطب الجنوبي.

كما أن لقاح موديرنا، يجب الاحتفاظ به عند درجة حرارة ناقص 20 درجة مئوية، فيما يحتفظ بلقاحات أسترازينيكا، داخل درجة حرارة الثلاجة.

وتزيد هذه الظروف للقاحات المختلفة من مخاطر الخدمات اللوجستية الفعالة عندما تسرع المملكة المتحدة بسرعة طرح اللقاح، حيث حصل أكثر من 4 ملايين شخص على الجرعة الأولى من جرعتين، وتهدف الحكومة إلى تطعيم 80% بحلول أوائل مايو.

ويعمل مستشفيان، في ستراتفورد أبون آفون ووارويك في وسط إنجلترا، مع شركتي هيديرا هاشغراف، وإيفريوير" لضمان حيوية لقاح "فايزر-بيونتيك" باستخدام تقنية blockchain لفتح آفاق جديدة وتمهيد الطريق لنشر أوسع عبر خدمة الصحة الوطنية.

وتوفر شركة هيديرا هاشغراف شبكات سلاسل القيمة، عبر دعم من قبل الشركات بما في ذلك شركة تصنيع الطائرات بوينغ، وشركات التكنولوجيا IBM، وLG، وغوغل، وشركة "إيفريوير" كأداة لمراقبة الأصول والمعدات، وفقاً لما ذكره موقع “Market Watch”، واطلعت عليه "العربية.نت".

وباستخدام مستشعرات Everyware ونظام سلاسل القيمة من هيديرا، تستخدم الخدمة الصحية الوطنية دفتر الأستاذ الموزع، وهو فرع من تقنية "بلوك تشين"، لتتبع معدات التخزين البارد التي تحتوي على اللقاحات بدقة.

ودفتر الأستاذ الموزع هو نظام رقمي لا مركزي ومتزامن لمشاركة البيانات، وهو محصن إلى حد كبير من المشاكل التي تدخل في أنظمة التتبع عن طريق الخطأ البشري.

وتستخدم العملات المشفرة مثل بيتكوين دفتر الأستاذ العام اللامركزي الخاص لتسجيل المعاملات المشفرة عبر تقنية بلوك تشين.