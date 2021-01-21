قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الخميس إنه لم تحصل أي تحاويل من حسابات لمصرف لبنان.

كان مكتب المدعي العام السويسري قال يوم الثلاثاء إنه طلب مساعدة قانونية متبادلة من السلطات اللبنانية فيما يتعلق بتحقيق في غسل أموال واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان المركزي.

كما أكد سلامة تقريرا لرويترز ذكر أنه أجاب على أسئلة من المدعي العام اللبناني اليوم بناء على طلب سويسري. وقال إنه "جاهز دائما للإجابة عن أي أسئلة".

ويوم الثلاثاء الماضي، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن "كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته، إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها".

وأصدر المصرف المركزي البيان بعد قول وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، إنها تسلمت طلبا من السلطات القضائية السويسرية للتعاون، وتأكيد مسؤول حكومي أن هناك تحقيقا أوروبيا بشأن تحويلات مالية تخص سلامة.

وقالت وزيرة العدل اللبنانية بحسب "رويترز"، إنها سلّمت الطلب بشأن حاكم المركزي إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى.

ومنذ العام الماضي، يتعرض حاكم مصرف لبنان، لانتقادات شديدة، حول تقارير تفيد بوجود شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي تملك أصولا بحوالي 100 مليون دولار، وذلك وسط استقصاء متزايد لدوره في الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليا.