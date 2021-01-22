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ألمانيا تخفض توقعاتها للنمو إلى 3% في 2021

من ألمانيا1 (فرانس برس)
مصنع في ألمانيا أثناء كورونا
اقتصاد أوروبا

ألمانيا تخفض توقعاتها للنمو إلى 3% في 2021

مقارنة بتوقعها السابق عند 4.4%

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برلين - رويترز

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قال مسؤول حكومي لرويترز إن الحكومة الألمانية تتوقع نمو أكبر اقتصاد في أوروبا 3% في العام الحالي، في تعديل حاد بالخفض من تقدير في الخريف الماضي عند 4.4% بسبب فرض ثاني إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا في نوفمبر تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يعرض وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير التوقعات الرسمية للحكومة الأسبوع القادم. وأوردت مجلة دير شبيجل الألمانية الرقم الجديد أولا في وقت سابق اليوم الجمعة.

وعلى الرغم من سلسلة من المؤشرات الحديثة التي تُظهر أن أكبر اقتصاد أوروبي صامد في مواجهة الجائحة العالمية على نحو أفضل مما توقعه الكثيرون، فإن الموجة الثانية للفيروس التي جاءت في الربع الأخير من العام الماضي وجهت ضربة لآمال التعافي السريع.

وطبقت الحكومة إجراءات عزل عام في نوفمبر تشرين الثاني، وشددت التدابير أكثر في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني، مما يعرقل قطاعات التجزئة والضيافة والسياحة المتعثرة بالفعل.

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