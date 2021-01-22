ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال العام الماضي 2020 بنسبة 2.9%، ليبلغ 1.75 مليون شخص بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 1.7 مليون بنهاية الربع الرابع من عام 2019.

ويعني ذلك إضافة نحو 49 ألف وظيفة جديدة للسعوديين خلال عام، على الرغم من تفشي جائحة كورونا التي أضرت بالتوظيف حول العالم، وفقا لجريدة الاقتصادية استنادا إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وجاء ارتفاع الوظائف لدى السعوديين بشكل رئيس نتيجة ارتفاع عدد السعوديات 7.6% "42.4 ألف وظيفة جديدة"، مقابل 6.5 ألف وظيفة جديدة للسعوديين الذكور.

على الجانب الآخر، تراجع عدد غير السعوديين في القطاع الخاص خلال الفترة المذكورة 2.6%، ليبلغ 6.27 مليون شخص بنهاية الربع الرابع من 2020، مقابل 6.44 مليون بنهاية الربع الرابع من عام 2019، لينخفض عددهم بنحو 160.5 ألف وظيفة.

ونظرا إلى تراجع وظائف غير السعوديين بويترة أكبر من ارتفاع عدد السعوديين، تراجع إجمالي الوظائف في القطاع الخاص بنهاية الربع الرابع من 2020، بنسبة 1.8%، ليبلغ 8.02 مليون مشتغل، مقابل 8.14 مليون بنهاية الربع الرابع 2019، بانخفاض يبلغ 115.7 ألف وظيفة.

ونتيجة ارتفاع عدد العمالة السعودية مقابل تراجع غير السعودية، ارتفع معدل التوطين في القطاع الخاص السعودي إلى 21.8% بنهاية الربع الرابع 2020، مقابل 20.9% بنهاية الربع الرابع 2019.

وعلى أساس سنوي، يعد معدل التوطين بنهاية 2020 أعلى معدل على الإطلاق حسب البيانات المتاحة منذ عام 2015، حيث بلغ 17% نهاية 2015، ثم 16.5% نهاية 2016، و18.4% نهاية 2017، و19.8% نهاية 2018، و20.9% نهاية 2019.

وارتفع عدد السعوديين الذكور في القطاع الخاص 0.6%، ليبلغ 1.148 مليون شخص بنهاية الربع الرابع من 2020، مقابل 1.142 مليون بنهاية الربع الرابع من عام 2019، ليرتفع عددهم 6.5 ألف وظيفة.

كما ارتفع عدد السعوديات في القطاع الخاص 7.6%، ليبلغ 601.3 ألف بنهاية الربع الرابع من 2020، مقابل نحو 559 ألفا بنهاية الربع الرابع من عام 2019، ليرتفع عددهن 42.4 ألف وظيفة.

أما غير السعوديين، فتراجع الذكور في القطاع الخاص 2.6%، ليبلغ عددهم 6.05 مليون شخص بنهاية الربع الرابع من 2020، مقابل 6.21 مليون بنهاية الربع الرابع من عام 2019، ليتراجع عددهم 160.5 ألف وظيفة.

كما تراجع عدد غير السعوديات في القطاع الخاص 1.8%، ليبلغ 222 ألفا بنهاية الربع الرابع من 2020، مقابل نحو 226 ألفا بنهاية الربع الرابع من عام 2019، ليتراجع عددهن أربعة آلاف وظيفة.