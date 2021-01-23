  • مباشر
اللغة

برئاسة وزير الاستثمار.. وفد سعودي يزور أوزبكستان

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح
اقتصاد

برئاسة وزير الاستثمار.. وفد سعودي يزور أوزبكستان

إطلاق عدد من المشروعات وتوقيع مذكرات تفاهم وعقد عدد من الاجتماعات الثنائية

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

نشر في: آخر تحديث:

يبدأ وفد سعودي رفيع المستوى اليوم زيارة إلى جمهورية أوزبكستان؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويشارك في الوفد برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح عدد كبير من الجهات الحكومية، إضافة إلى وفد من القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال السعوديين.

ويتضمن جدول الزيارة إطلاق عدد من المشروعات المشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم وتدشين مشروعات للطاقة المتجددة تقودها شركات سعودية، إضافة إلى عدد من الاجتماعات بين المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

يذكر أن بيئة الأعمال في جمهورية أوزبكستان تشهد تزايدا في فرص الاستثمار في مجالات الطاقة، والصناعات الغذائية ومواد البناء والتعدين والإلكترونيات وتقنية المعلومات والزراعة وغيرها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"بشرة خير" أخيراً.. ثغرة قد تعطّل كورونا!
"تحدي التعتيم" يقتل طفلة.. تيك توك متهم

الأكثر قراءة

بومبيو ينشر تغريدة غريبة.. ما سر هذا الرقم؟ بومبيو ينشر تغريدة غريبة.. ما سر هذا الرقم؟
هذا وضع هذا وضع "ترمب" المالي بعد مغادرة البيت الأبيض!
لا يزال لغزاً.. خوف على بشار الأسد قبل وفاة أخيه بأيام لا يزال لغزاً.. خوف على بشار الأسد قبل وفاة أخيه بأيام
مفاجأة عن الكمامة الطبية.. هذه شروط استخدامها مجدداً مفاجأة عن الكمامة الطبية.. هذه شروط استخدامها مجدداً
إيلون ماسك يعلن عن جائزة 100 مليون دولار لهذا الغرض إيلون ماسك يعلن عن جائزة 100 مليون دولار لهذا الغرض
إسراء غريب تعود.. جريمة إسراء غريب تعود.. جريمة "فتاة مستشفى الجامعة" تهز الأردن

قبل أن تذهب

ملامح سياسة بايدن تجاه إيران تتكشف قليلا!
ملامح سياسة بايدن تجاه إيران تتكشف قليلا!

اكتشف المزيد