أدانت محكمة سويسرية الملياردير الإسرائيلي Beny Steinmetz برشوة مسؤول حكومي لتأمين منجم لخام الحديد في غينيا بمليارات الدولارات، في انتكاسة كبيرة لقطب الألماس والتعدين بعد سنوات من الادعاءات.

وحكمت القاضية Alexandra Banna الجمعة على Steinmetz بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأدين الملياردير البالغ من العمر 64 عاما واثنان من زملائه بدفع رشاوى بقيمة 8.5 مليون دولار إلى Mamadie Toure، زوجة الرئيس الغيني السابق Lansana Conte للمساعدة في تأمين حقوق منجم Simandou العملاق للحديد الخام في البلاد.

أثارت استثمارات Steinmetz في التعدين الإفريقي جدلًا ودفعت تحقيقات متعددة.

جادل محامو Steinmetz بأنه التقى Toure مرة واحدة فقط ولم يأمر أي شخص بدفع المال لها. هذه الحجة رفضها قضاة المحكمة الثلاثة، الذين توصلوا إلى الحكم بعد ثلاثة أيام من المداولة.

وقالت القاضية Banna في حكم استغرقت قراءته مدة ساعتين: "حقيقة أن Steinmetz لم يكن على علم بكل التفاصيل لا يغير شيئا، فقد كانت يده على المدفوعات وكان قادرا على الإشراف على عملية الرشوة".

يعتبر الحكم بمثابة ضربة كبيرة للملياردير الإسرائيلي، الذي جمع ثروته في تجارة الألماس، حيث يخوض معارك قانونية متعددة حول العالم تتعلق بالمنجم الواقع في غينيا في غرب إفريقيا، والذي حصل عليه في عام 2008.

تم تجريد Steinmetz من ذلك المنجم في 2012 وسط مزاعم الفساد التي تطارده منذ ذلك الحين.