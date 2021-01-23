حصل قطب الأعمال الأميركي بيل غيتس على الجرعة الأولى من لقاح كورونا خلال الأسبوع الجاري في وقت توسع فيه الولايات المتحدة من عمليات التلقيح لمواجهة الفيروس القاتل الذي يواصل حصد الأرواح على مدار الساعة في الولايات المتحدة أحد أكثر بلدان العالم تأثرا بالوباء.

وقال بيل غيتس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مرفقة بصورة له أثناء حصوله على اللقاح "إحدى مزايا أن تكون في الخامسة والستين من العمر هي أن تصبح مؤهلا للحصول على اللقاح الخاص بكوفيد 19. لديّ شعور رائع وأود أن أتوجه بالشكر إلى العلماء والمشاركين في التجارب والجهات التنظيمية وموظفي الرعاية الصحية الذين نجحوا جميعا في الوصول بنا إلى تلك المرحلة".

ولطالما نادى قطب الأعمال الأميركي خلال الجائحة بضرورة سرعة التوصل إلى اللقاح المناسب لمواجهة كورونا في وقت قدمت فيه منظمته الخيرية نحو 400 مليون دولار لمواجهة تبعات كورونا على الصعيد العالمي ومن أجل العمل على توزيع عادل للقاح، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC" الأميركية.

والعام قبل الماضي، تنبأ الملياردير الأميركي بظهور فيروس قاتل في الصين قبل انتقاله سريعا إلى دول العالم، وحذر حينها في سلسلة من الوثائقيات جرى بثها على "نت فليكس" من أن العالم غير مستعد للتعامل مع هذا الوباء. وشدد غيتس على أهمية إعطاء الأولوية للإنسان والصحة على المال في الأزمة الحالية.

وقال الملياردير الأميركي في تصريحات سابقة لشبكة CNN الأميركية: "إنها حقا لمأساة تنبع من أن الآثار الاقتصادية لهذا الوباء ستكون قاسية للغاية، لم يحدث شيء من هذا القبيل لاقتصاد البلاد من قبل، ولكن المال، من الممكن أن يعود مرة أخرى ومن الممكن أن يعود الاقتصاد للنمو ولكنك لا تستطيع أن تعيد الأموات للحياة مرة أخرى، لذا يتحتم علينا أن نشعر بالصعوبات الاقتصادية من أجل أن نحافظ على الحياة".