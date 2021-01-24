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السعودية تعلن ضم وزارة الإسكان للشؤون البلدية

ماجد الحقيل
ماجد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان
اقتصاد السعودية

السعودية تعلن ضم وزارة الإسكان للشؤون البلدية

ماجد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا، بضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية، وتعديل أسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان".

كما صدر أمر ملكي، بتعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وبموجب الأمر ستقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمر ضم وزارة الإسكان للشؤون البلدية، بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

وشمل الأمر الملكي مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في هذا القرار الجديد، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

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