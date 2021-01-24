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ساما: نعمل على مبادرات لتطوير وهيكلة قطاع التأمين السعودي

البنك المركزي السعودي مناسبة
البنك المركزي السعودي
اقتصاد السعودية

ساما: نعمل على مبادرات لتطوير وهيكلة قطاع التأمين السعودي

بهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال البنك المركزي السعودي "ساما"، إنه يعمل على عدد من المبادرات التطويرية والإصلاحات الهيكلية من أجل تطوير قطاع التأمين وتحقيق المواءمة مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

وأوضح البنك، أن الآليات التي يعمل عليها البنك المركزي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي وتحفيز الادخار لدى الأفراد، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مهاراتهم المهنية والفنية، وفقا لجريدة "الاقتصادية".

وأكد أنه علاوة على ذلك، فإنه يعمل مع الجهات ذات العلاقة لتذليل جميع التحديات للرفع من نسبة تغطية التأمين الصحي وتأمين المركبات وأنواع التأمين الأخرى.

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وأضاف: "من ضمن الآليات التي عمل عليها البنك المركزي لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات غير نظامية، هي اعتماد عديد من الإجراءات والضوابط والقواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم وتطوير القطاع، ومنها على سبيل المثال: ضوابط الأعمال الاكتوارية المتعلقة بالتأمين، وضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد، والقواعد المنظمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية، والقواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي".

وأكد البنك المركزي، سعيه للرفع من مستوى عدالة وكفاءة التسعير، حيث حدثت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وتم إلزام شركات التأمين بمنح حسومات تصل إلى 60% لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، ويتضح من نتائج تأمين المركبات أثر هذه الجهود، حيث انخفضت نسبة الأقساط التأمينية للمركبات 9% خلال 2019، واستمر الانخفاض 5.2% في النصف الأول من 2020، ما يؤكد فعالية الإجراءات المتخذة من البنك المركزي للتعزيز من عدالة الأسعار.

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