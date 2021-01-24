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257 ألف عامل أجنبي يغادرون سوق العمل السعودي بـ 3 أشهر

مدينة الرياض
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اقتصاد السعودية

257 ألف عامل أجنبي يغادرون سوق العمل السعودي بـ 3 أشهر

في المقابل ارتفع عدد المشتغلين السعوديين بنحو 82 ألف موظف

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، خروج نحو 257.17 ألف عامل أجنبي في الربع الثالث من العام 2020، ليصل إجمالي المشتغلين غير السعوديين إلى نحو 10.2 مليون مشتغل، مقارنة بنحو 10.46 مليون مشتغل في الربع الثاني من 2020.

في المقابل ارتفع عدد المشتغلين السعوديين بنحو 82 ألف مشتغل في الربع الثالث من العام 2020، ليصل إجمالي عدد المشتغلين السعوديين إلى نحو 3.25 مليون مشتغل، مقابل 3.17 مليون مشتغل في الربع الثاني من 2020.

وقاد تراجع عدد المشتغلين الأجانب إلى انخفاض إجمالي المشتغلين في المملكة بنحو 175 ألف مشتغل، ليصل إلى 13.46 مليون مشتغل، مقابل نحو 13.63 مليون مشتغل في الربع الثاني من 2020.

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وفي إشارة إلى جهود الإحلال والتجديد وتوطين الوظائف بالمملكة، ارتفع إجمالي تأشيرات العمل الصادرة في الربع الثالث من العام الماضي، إلى نحو 72.4 ألف تأشيرة، مقارنة بنحو 49.6 ألف تأشيرة في الربع الثاني من 2020، بزيادة نحو 23 ألف تأشيرة.

وكان الربع الثاني من العام الماضي، قد شهد إغلاق وحظر السفر من وإلى المملكة، ضمن جهود الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهد الربع الثالث من العام 2020، تراجع تأشيرات العمل الصادرة للقطاع الحكومي بنحو 6.6 ألف تأشيرة تعادل نسبة 56%، ليصل إجمالي عددها إلى نحو 5.2 ألف تأشيرة، مقابل 11.8 ألف تأشيرة في الربع الثاني من 2020.

وقابل ذلك ارتفاع كبير في التأشيرات الصادرة لقطاع الأفراد بنسبة 265% لتصل إلى نحو 20.8 ألف تأشيرة مقابل 5.7 ألف تأشيرة في الربع الثاني من 2020.

وبالمثل ارتفع عدد التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص إلى 46.4 ألف تأشيرة في الربع الثالث من 2020، مقابل نحو 32 ألف تأشيرة في الربع الثاني من 2020، بنسبة 45%.

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