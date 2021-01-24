أكد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في بلتون المالية القابضة ماجد شوقي في مقابلة مع "العربية"، حاجة مصر إلى سياسة صناعية جديدة وإعادة هيكلة للقطاع الصناعي الضخم.

وقال شوقي إن "مصر تحتاج إلى سياسة صناعية وإعادة هيكلة للقطاع، فهناك مدن صناعية ومصانع ضخمة جدا ولها دور كبير في التشغيل والنمو الاقتصادي والحركة التجارية".

واعتبر أن "من أهم الأولويات في المرحلة الحالية هي دعم القطاع الصناعي ماديا ولوجستيا وفي السياسة العامة بما يشمل تعزيز الصناعات الصغيرة والصناعات كثيفة العمالة وصناعات التصدير، التي لها دور مهم في النمو الاقتصادي".

وتحدث عن البنية التحتية المتوفرة لتنمية قطاعات نقل البيانات ومراكز البيانات والخوادم الحاسوبية، والخدمات السحابية، التي ستكون مع توفر الدعم الحكومي، والتطوير لها، نقطة مهمة من التحول الهيكلي للاقتصاد المصري.

وكانت الحكومة المصرية انتهت من إعداد برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية للقطاعات ذات الأولوية للاقتصاد فى المرحلة الراهنة، إذ حدد البرنامج 6 محاور أساسية للإصلاحات الهيكلية ومستهدفاتها، منها تنمية بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.