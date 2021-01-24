أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني رفع تصنيفها الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، من "+BBB" إلى "-A" وارتفاع التصنيف للقوة المالية بمعايير خليجية إلى "gcAAA"، كلاهما قد ارتفع مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت "ولاء للتأمين" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الشركة إلى "-A" يعود إلى عدة عوامل، منها نجاح عملية الاندماج بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني دون مواجهة أي تقلبات في رأس المال أو الأرباح.

وكذلك كفاية رأس المال للشركة فوق مستوى "AAA" حسب نموذج التقييم لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، ومن المرجح أن تعزز كفاية رأس المال خلال العامين المقبلين حيث تنوي الشركة زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية، وذلك لدعم التنوع في النمو.

وأضافت "ولاء للتأمين" أن النظرة المستقبلية المستقرة للشركة تعكس توقعات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عن استمرار الشركة في المحافظة على كفاية رأسمالها مع تعزيز مركزها التنافسي وتنويع عملياتها.

كما أضافت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن أساس رفع تصنيف الشركة يعود إلى إتباع إدارة الشركة نهج استباقي بالإضافة إلى تمتع الشركة بسيولة استثنائية وقوة رأس مالية وأرباح محققة مقابل مستوى درجة مخاطر متوسطة.

وتتوقع الشركة أن رفع التصنيف الائتماني الخاص بها سيكون له تأثير إيجابي على نمو أعمالها وسينعكس ذلك على السنوات القادمة.