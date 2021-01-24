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"الاستثمارات العامة" يرفع أصوله المدارة لـ 1.5 تريليون ريال

ولي العهد السعودي صندوق الاستثمارات العامة
ولي العهد لدى تدشينه استراتيجية الصندوق الجديدة
صندوق الاستثمارات

"الاستثمارات العامة" يرفع أصوله المدارة لـ 1.5 تريليون ريال

عائد المساهمين يقفز لـ 8% مقارنة مع 3% عام 2014

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دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات حصرية، حصلت عليها "العربية.نت" أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية) تمكن من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

كما رفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.

وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.

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تفاصيل الأرقام، تظهر أن الصندوق نجح في مضاعفة الأصول المدارة 3 مرات، خلال برنامجه للتحول ضمن رؤية السعودية 2030.

وقد تطورت أرقام الأصول المدارة للصندوق سنوياً بشكل لافت، من 570 مليار ريال عام 2015 إلى 720 مليار ريال عام 2016 ثم إلى 850 مليار ريال عام 2017.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.

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