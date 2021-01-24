يعتمد الصندوق السيادي السعودي على 3 ركائز أساسية عند تنفيذ خطة العمل ومتابعة الآداء، وفقاً لإطار عملي منهجي تركز على الحوكمة، ومتابعة وإعداد تقارير الآداء، ومتابعة وتحديث الخطة.

أول هذه الركائز هي الحوكمة حيث سيعتمد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة خطة عمل الصندوق، لخمس سنوات ومراجعتها السنوية، فيما ستوصي اللجنة الإدارية برفع خطة عمل الصندوق لخمس سنوات، ومراجعتها السنوية ووضع آليات مراجعة الخطط، وإعداد التقرير.

يذكر أن هيكلة الصندوق تتضمن أن تكون اللجنة الإدارية تابعة لمُحافظ صندوق الاستثمارات العامة.

كما ستقوم اللجنة باعتماد طلبات التغيير من قبل مجلس الإدارة واللجنة الإدارية، حسب الآلية المقترحة.

الركيزة الثانية هي المتابعة وإعداد التقارير، حيث سيتم متابعة الآداء المُنجز مقابل الخطة، وتحفيز عمليات التواصل الإداري، ودعم المسؤلين لإعداد خطط عمل قصيرة المدى، واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

وتشمل الخطة، أن يتم إعداد تقارير ربع سنوية للصندوق.

الركيزة الثالثة مراجعة وتحديث الخطة، حيث من المقرر أن تتم مراجعة وتحديث خطط الصندوق على أساس سنوي بناءاً على مستوى الآداء الفعلي، ومراجعة فاعلية التنفيذي.

هيكل حوكمة الصندوق

سيتبع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة 5 لجان أساسية تشمل: اللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمارات، ولجنة المراجعة والالتزام، ولجنة المخاطر، ولجنة المكافآت.

فيما سيتبع مُحافظ صندوق الاستثمارات العامة 5 لجان أخرى، وهي لجنة الاستثمار الإدارية، ولجنة ترشيح ممثلي الصندوق في الشركات التابعة، واللجنة الإدارية، ولجنتي المخاطر الإدارية، والسيولة الإدارية.