بدء إجراءات حجز 2000 وحدة سكنية في جدة خلال يومين

ستبدأ وزارة الإسكان السعودية خلال اليومين المقبلين إجراءات الحجز لـ2000 وحدة سكنية في جدة، في أولى مشاريعها على مستوى المحافظة ضمن برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطورين العقاريين.

وستطلق الوزارة أولى معارضها في جدة أمام المستفيدين للدعم السكني ممن تم التخصيص لهم في الدفعات من برنامج "سكني" لهذا العام.

وتمتاز الوحدات التي ستطلق بتصاميمها النموذجية وموقعها المميز إضافة إلى سعرها المناسب الذي يبدأ من 370 ألف ريال.

ويأتي هذا المشروع الذي يتوقع اكتمال حجزه خلال فترة قياسية، تزامنا مع سلسلة من المشاريع التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية في جميع مناطق السعودية ومن بينها تلك الجاهزة وأخرى على الخارطة يتم تسليمها خلال فترة أقصاها 3 أعوام من تاريخ توقيع العقد مع المطورين.

وقال نايف السحيم، المدير العام لشركة "سندس" العقارية المطورة للمشروع، إن حجم الطلب على السكن في جدة فاق 120 ألف وحدة في 2017 وهو قابل للزيادة في العام المقبل.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن مشروع الشركة في جدة يسد من 3 إلى 4% فقط من هذا الطلب من خلال ألفي وحدة سكنية.

وأضاف أن جزءاً من المشروع تم تخصيصه لغير مستحقي الدعم السكني.

وبخصوص مشاريعهم المستقبلية، قال المدير العام لشركة "سندس" العقارية إن لدى الشركة مشروع في الرياض من 5 آلاف وحدة سكنية عبارة عن فلل وتاون هاوس، ومشروع آخر في جدة يتكون من 10 آلاف وحدة سكنية.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ إطلاق وزارة الإسكان لبرنامج "سكني"، تمت معارض الحجز والمعاينة لأكثر من 2300 وحدة سكنية جاهزة، ولنحو 40 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة "وافي".