الإسكان: اكتمال حجز 1500 فيلا على الخارطة في الدمام

كشفت وزارة الإسكان السعودية عن اكتمال حجوزات نحو 1500 فيلا و"تاون هاوس"، ضمن مشاريع البيع على الخارطة عبر برنامج "سكني" في مدينة الدمام، وذلك بعد مرور أسبوعين على إطلاق معارضها لشهر ديسمبر الجاري، بإجمالي بلغ 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة الخيارات، فيما لا تزال الحجوزات تتواصل خلال الفترة الحالية.

وأطلقت الوزارة خلال شهر ديسمبر ثلاثة معارض للبيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين في مدينة الدمام، حيث اكتملت وبنسبة 100% حجوزات أول تلك المعارض "الواجهة" الذي يوفر 590 وحدة سكنية من نوع فيلا و"تاون هاوس" متعددة المساحات وبأسعار تناسب المستفيدين من برامج الدعم السكني، تتراوح بين 500 ألف وحتى 700 ألف ريال، وفي الوقت ذاته تتواصل الحجوزات في المعرضين المقامين على أرض المشروع الواقعة على المدخل الرئيسي لمدينة الدمام، حيث يضم المشروعان نحو 3680 وحدة سكنية من نوع فيلا و"تاون هاوس" بمسطحات بناء تتراوح بين 250 وحتى 300 متر مربع، تتيح العديد من الخيارات أمام المستفيدين من الدعم السكني من خلال تعدد التصاميم والنماذج، إضافة إلى تقديم الوزارة العديد من الضمانات المتمثلة في جودة البناء والأسعار المناسبة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحجوزات في هذين المعرضين قاربت 1000 وحدة سكنية، بعد مرور أسبوعين فقط من إطلاقها في العاشر من ديسمبر الجاري، مؤكدة أنها ستكون متاحة أمام المستفيدين حتى اكتمال الحجوزات، بما يلبي رغباتهم السكنية ويوفر لهم الوحدات المناسبة.

وتتزامن المعارض التي تتيحها الوزارة أمام المستفيدين من الدعم السكني في الدمام، مع استمرار الحجوزات في ثلاثة معارض أخرى في محافظة جدة، ومدينتي عرعر وتبوك بإجمالي وحدات سكنية يتجاوز 3500 وحدة سكنية، تتنوع بين الشقق والفلل و"التاون هاوس"، وذلك لتلبية جميع رغبات المستفيدين، حيث تجاوزت نسب الحجوزات في معرض جدة أكثر من 1200 وحدة سكنية، فيما تم حجز ما يزيد عن 30% من معرضي تبوك وعرعر، كما أن هناك عددا من المشاريع خلال الفترة الماضية اكتملت حجوزاتها بإجمالي يتجاوز الـ10 آلاف وحدة سكنية، كمشروع شمال الرياض، وخميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، ومشروعين آخرين في مدينة الأحساء، بالإضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح.

وتواصل وزارة الإسكان منذ مطلع العام 2017 إطلاق المزيد من المشاريع سواء الفلل الجاهزة، أو معارض لمشاريع البيع على الخارطة في عدد من مناطق المملكة، وذلك بهدف اكتمال مستهدف الوزارة الذي أعلنت عنه ضمن برنامج "سكني" بتخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، حيث تمكنت من تحقيق الرقم المستهدف والإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج "سكني" التي ستشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2018.