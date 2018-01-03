واحة الدمام أكبر مشروع إسكاني مدعوم بالمنطقة الشرقية

تتواصل عمليات الحجز والمعاينة بإسكان "واحة الدمام"، وهو أكبر مشروع إسكاني في المنطقة الشرقية في السعودية موجه للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني بوزارة الإسكان، بواقع 2952 وحدة سكنية وتنفذه "دار البيان" للتطوير العقاري.

وفي مقابلة مع "العربية" أوضح نعيم حذيفة شراب، مدير تطوير الأعمال في "دار البيان" للتطوير العقاري، أن الوحدات المطروحة تحمل 4 نماذج تاون هاوس، ونموذج فيلا مفصولة، بينما تتفاوت المساحات الإجمالية للوحدات بين 245 و350 مترا مربعا.

وقال إن المشروع يتميز بتوفر الحدائق والخدمات، وقد روعيت فيه جميع رغبات المستفيدين من حيث عدد الغرف والحدائق والمساحات. وأضاف أن جميع الوحدات تمت فيها مراعاة خصوصية كل مستفيد.