الإسكان السعودية: عدد المنتجات السكنية سيتزايد شهريا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان السعودية سيف السويلم، في مقابلة مع قناة "العربية"، تصاعد أعداد المنتجات السكنية التي ستعلن عنها الوزارة خلال العام الحالي وهو ما يعرف بالدفعات الشهرية.

وأضاف السويلم "هذه مرحلة جديدة من ضمن دفعات العام الحالي، وستشهد الدفعات تصاعدا خلال العام الجاري، وبرنامج سكني ملتزم بالوصول إلى ما تم إعلانه وهو 300 ألف منتج سكني".

وأشار إلى أن البرنامج يراعي الشمولية والتواجد في مختلف مدن المملكة الرئيسية، وهي الرياض، جدة والدمام، ونظرا لارتفاع الطلب نحرص على توفير كافة المنتجات في هذه المدن، وسنواصل تخصيص المزيد من المنتجات السكنية وتحديدا على مستوى المدن الثلاثة.

وأوضح أن مدينة الرياض كان نصيبها من الدفعة الأولى 500 وحدة سكنية و4 آلاف وحدة سكنية في مكة، وملتزمون بتوفير المنتجات بشكل شهري بأسعار تتراوح بين 250 ألف و750 ألف ريال.

وأكد السويلم أن المعارض التي تطلقها وزارة الإسكان تزامنا مع كل دفعة شهرية، بلغ عددها 40 معرضا منذ شهر سبتمبر الماضي، ونسب الحجوزات تتجاوز 70%، وهو ما يثبت إقبال المواطنين على هذه المنتجات وأنها تناسب رغباتهم وقدراتهم المالية.