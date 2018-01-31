هذه خطوات الحصول على أرض سكنية مجانية بالسعودية

يلجأ البعض لاختيار بناء منزله بدلاً من شرائه لأنه يعطي المزيد من الخصوصية، ويمكنك من التحكم بالحجم وبالتصميم وجودة المواصفات، وربما بتكلفة أقل من شراء منزل جاهز بمواصفات مماثلة.

لكن المشكلة تبقى في الميزانية، فكثيرون لا يستطيعون تحمل تكلفة شراء أرض والبناء عليها.

هذه المشكلة وجدت لها وزارة الإسكان السعودية حلاً من خلال منتج الأراضي السكنية المطورة، والتي تمنح للمستفيدين من الدعم الإسكاني مجانا.

إذن الأرض مجانية، ولكن هناك تكلفة البناء، بالتالي يجب أن يكون ملفك الائتماني جيدا لكي تحصل على تمويل بضمان قيمة الأرض.

أما إذا كنت على عجلة للانتقال إلى منزلك الجديد، فشراء منزل هو الحل المنطقي كون البناء يستغرق وقتا، علما أن المنتجَين الآخرين للوزارة هما تقديم قرض مدعوم لشراء منزل جاهز، أو إتاحة الفرصة لشراء وحدة سكنية على الخارطة.

فإذا قررت بناء مسكنك، إليك الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على أرض سكنية مجاناً:

يجب أن تكون من مستحقي الدعم للأراضي السكنية، من ثم تسجل في بوابة سكني.

بعدها يتم إضافتك إلى قائمة الانتظار، وسيتم تخصيص للمستفيد حسب المخططات المتوفرة في المدينة التي قدم فيها الطلب.

بعد صدور بطاقة التخصيص المدعوم، يحق لك زيارة الوزارة ومعاينة الأرض والموافقة عليها، من ثم توقع على العقد وتستلم مستندات الأرض السكنية، علماً بأنه لا يمكنك التصرف فيها خلال عشر سنوات إلا إذا تم تطويرها.