الصندوق العقاري يطلق خدمتين جديدتين للمستفيدين..ما هما؟

أطلق صندوق التنمية العقارية في السعودية خدمتين جديدتين للمستفيدين بقوائم الانتظار وهما "اعرف دورك"، و"عجلها" بهدف تعزيز عنصر الشفافية والتسهيل على المستفيدين وتقليص مدة انتظارهم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي في مقابلة مع "العربية"، أن خدمة "اعرف دورك" تكمن في معرفة تاريخ صدور الموافقة للمواطن بطريقة ميسرة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق مباشرة.

ولفت إلى أنه من مزايا هذه الخدمة "أنها ليست فقط لمعرفة المستفيد لموعد صدور رقمه بل أيضا تساعد على ترتيب أموره المالية بشكل منهجي والانتهاء من الالتزامات المترتبة عليه".

أما عن خدمة "عجلها"، فأكد العصيمي أن هذه الخدمة أتت لتعكس رغبة المستفيدين الذين هم على قائمة انتظار الصندوق، وقد يكون متأخرا في سلم الانتظار، لكن الفارق أن المستفيد في هذه الحالة يتقدم للحصول على تمويل مسكن وليس عليه أي التزامات مالية.

في هذه الحالة، كل ما على المواطن أن يتقدم من خلال المنصة لبوابة الصندوق للاستفادة من الخدمة، وخلال هذه الفترة تصدر الموافقة الفورية مدتها 90 يوما لإنهاء إجراءات التمويل.

وماذا لو لم يستفد من صلاحية 90 يوماً في إنهاء إجراءات تمويله؟

أوضح العصيمي أنه في حالة عدم استفادة المواطن من صلاحية 90 يوماً، يعود لدوره السابق من قائمة الانتظار.