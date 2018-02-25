حملة جديدة لاستقطاب المطورين ضمن "شراكات"..هذه تفاصيلها

بدأت وزارة الإسكان السعودية مؤخراً حملة جديدة لتأهيل واستقطاب المزيد من المطورين، ضمن برنامج شراكات مع القطاع الخاص.

وذلك بهدف استيعاب المشاريع الإسكانية الجديدة، في إطار المرحلة الثانية من برنامج "سكني"، والذي تسعى من خلاله وزارة الإسكان إلى توفير 300 ألف منتج سكني وتمويلي، خلال العام الحالي، منها 125 ألف منتج بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني عبد الله البريكان في مقابلة مع "العربية"، أن الشراكة مع وزارة الإسكان بدأت في تأهيل المطورين الموجودين في القطاع الخاص.

وقال: "كانت الآليات والمعايير الخاصة في تحديد المطورين على خبرات الشركات، إذ تتوجه للشركات ذات الخبرة في موضوع التطوير والتي كان لها سابقة أعمال في بناء عدد وحدات سكنية لجميع المستفيدين سواء لذوي الدخل المحدود أو الطبقات المتوسطة أو فئات أكبر.

وأضاف: "اليوم أصبح التسويق بمساعدة من وزارة الإسكان، صحيح أن لدى المطور هامش ربح بسيط ولكن على عدد وحدات سكنية أكبر".