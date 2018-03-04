السعودية.. 1.2 تريليون ريال قروض عقارية في عام

طرأ تغير لافت في توجهات المواطنين السعوديين نحو التملك، يعكسه النمو القوي للقروض العقارية. وربما يكون العامل الحاسم في ذلك النظام الجديد للقروض السكنية المدعومة من قبل #صندوق_التنمية_العقارية.

وقد تحركت المياه الراكدة في قطاع #الإسكان بشكل واضح في #السعودية، وآخر المؤشرات إلى ذلك النمو القوي للقروض العقارية المقدمة من البنوك للأفراد والشركات بأكثر من 8% العام الماضي، لتقارب تريليونا و130 مليار ريال. وهذا النمو يفوق كثيراً الأداء الإجمالي لمحفظة الائتمان المصرفي والتي تراجعت بنسبة 1% العام الماضي.

ويلاحظ من بيانات #مؤسسة_النقد_العربي_السعودي، تصاعد نمو القروض العقارية للأفراد فصلا بعد فصل، لتتجاوز 120 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة نمو تقارب 10% على أساس سنوي.

والمؤشر الأبرز هو ارتفاع قيمة التمويلات العقارية السكنية الجديدة للأفراد خلال العام الماضي بنسبة 27%، وبما يقارب 19 مليار ريال، وهو أعلى مستوى للقروض الجديدة منذ العام 2014.

وأبرمت البنوك 28 ألف عقد تمويل جديد للأفراد في 2017، ذهب 65% منها لتمويلات تتعلق بالفلل السكنية، مقابل 27% للشقق، و8% لتمويلات الأراضي السكنية.

وتظهر هذه الأرقام، بحسب المراقبين، تغيراً لافتاً في توجهات المواطنين نحو التملك، وربما يكون العامل الحاسم في ذلك النظام الجديد للقروض السكنية المدعومة من قبل صندوق التنمية العقارية، والذي سهّل على المواطنين الحصول على تمويل مصرفي من البنوك وشركات التمويل، بدعم لأرباح تلك القروض يصل إلى 100%.

وقد شكل الدور الجديد للصندوق محفزاً لدخول البنوك ومؤسسات التمويل بقوة إلى سوق الإسكان، بما يدعم أهداف #رؤية_2030 برفع نسبة التملك لدى المواطنين، وتحويلهم من مستأجرين إلى ملّاك.