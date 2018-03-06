السعودية: تأجيل سداد القروض العقارية المدعومة 6 أشهر

سمح #صندوق_التنمية_العقارية لمستفيدي التمويل المدعوم، بتأجيل سداد القروض بالتعاون مع المصارف والمؤسسات التمويلية الأخرى، لفترة تصل إلى ستة أشهر من بداية الاستفادة من القرض.

وقال مسؤول في الصندوق لصحيفة "الاقتصادية"، إن هذه الخطوة أحد الامتيازات والإجراءات التي عمل عليها الصندوق والمؤسسات التمويلية المشاركة في #برنامج_التمويل_المدعوم، بهدف التسهيل على مستفيدي الصندوق العقاري.

وعلى هامش معرض #بيتك_جاهز الذي انطلق، الخميس الماضي، لمدة خمسة أيام في العاصمة الرياض، أوضح عدد من المصارف السعودية المشاركة في المعرض، أن إجراءات #البناء_الذاتي لمن أسعار أراضيهم تقل عن 500 ألف ريال، تتمثل في صرف مبلغ التمويل عن طريق عدة دفعات، مشيرين إلى أن كل دفعة ترتبط بنسبة بناء معينة يجب أن يصل إليها المستفيد حتى يتم صرف الدفعات المتبقية، بحسب "الصحيفة".

وعلى المستفيد تقديم ثلاثة عروض من المقاولين الراغبين في بناء المنزل، تتضمن في طياتها (قيمة البناء، وعدد الدفعات، ومدة البناء).

وأبدى عدد من مستفيدي الصندوق العقاري في المعرض، رضاهم عن آلية التمويل الجديدة المتعلقة بالبناء الذاتي أو شراء الوحدات السكنية، الأمر الذي أسهم في قيام عدد من المسجلين في قوائم الصندوق بتوقيع عقود تمويلهم مع المصارف أثناء زيارتهم لمعرض "بيتك جاهز"، في حين ما زال عدد منهم مترددا بسبب عدم دخول الصندوق كطرف ثالث ضامن للأرباح.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية عالج أزمة مستفيدي "البناء الذاتي" لمن تقل أسعار أراضيهم عن 500 ألف ريال، عن طريق منح المستفيدين مبلغ نصف مليون ريال من خلال دفعات عبر المصارف.

وقال صندوق التنمية العقارية لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، إن المرحلة الأولى من برنامج البناء الذاتي تمكن فقط المستفيدين ممن أسعار أراضيهم تصل إلى 500 ألف ريال وأكثر، من صرف كامل قيمة القرض البالغة نصف مليون ريال نقداً نظرا لقوة عقاراتهم.