السعودية: 2155 عقد تمويل عقاري إضافية للإسكان

كشف صندوق التنمية العقارية عن توقيع 2155 عقد تمويل عقاري إضافة إلى 7766 طلب تمويل، وذلك خلال معرض "بيتك جاهز" الذي نظمه "الصندوق العقاري" في إطار برنامج "سكني" في الرياض واختتم الاثنين الماضي.

وشهد المعرض زيارة أكثر من 10000 أسرة من قائمة انتظار الصندوق، حيث تم تقديم جميع الاستشارات اللازمة والإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة ببرنامج القرض العقاري (التمويل المدعوم)، من قبل 25 مستشاراً ائتمانياً.

وأسهم معرض "بيتك جاهز" في توفير باقات مختلفة ومتنوعة من الحلول لجميع الشرائح المستفيدة، إضافة لخصومات خاصة قدمتها جهات التمويل، بهدف تمكين مستفيدي الصندوق العقاري من الحصول على وحدات سكنية جاهزة من الشركات العقارية بأسعار مناسبة، وممولة من الجهات التمويلية المشاركة، على أن يتحمل الصندوق أرباح التمويل لمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى.

وبلغ عدد العقود التمويلية التي تم توقيعها خلال المعرض 2155 عقد تمويل عقاري، فيما تعد 90% من هذه العقود قرضا حسنا مدعوم الأرباح بنسبة 100%، إضافةً إلى 7766 طلب تمويل ما زال تحت الإجراء، وستتم متابعتهم من خلال الفريق الائتماني المتخصص التابع للصندوق حتى يتمكنوا من الحصول على تمويلهم العقاري، كما تقدم 1311 مستفيدا بطلب خدمة الموافقة الفورية بتعجيل إصدار أرقامهم خلال المعرض، وذلك لاكتمال جاهزيتهم المالية للحصول على تمويلهم العقاري.

ويأتي هذا المعرض الذي خُصص للمستفيدين في مدينتي "الرياض، الخرج" ضمن برنامج "سكني"، تأكيداً لرسالة الصندوق العقاري بسعيه منذ تأسيسه قبل 43 عاما لخدمة المواطنين أولاً، وتسهيل جميع إجراءاتهم للحصول على مساكنهم الملائمة، في إطار سعي الصندوق للانتهاء من قوائم الانتظار خلال 3 سنوات بحلول 2020، كما يعتزم الصندوق تكرار تجربة معرض "بيتك جاهز" في عدة مدن ومناطق بالمملكة.