بدء إجراءات حجز 8429 وحدة سكنية في 8 مدن سعودية

أعلنت وزارة #الإسكان_السعودية الخميس بدء إجراءات الحجز والمعاينة أمام المواطنين المستفيدين من الدعم السكني في ثمانية مشاريع جديدة تتوزع في 6 مناطق، منها 5 معارض للوحدات السكنية تحت الإنشاء (البيع على الخارطة) و3 مشاريع للوحدات السكنية الجاهزة من نوع فلل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنه ضمن مستهدف برنامج "#سكني" لتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي سيتم ضخ المزيد من الوحدات السكنية أمام المواطنين لتحقيق رغباتهم، وإتاحة الخيارات السكنية المناسبة لهم.

وأشارت إلى أن مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء ( #البيع_على_الخارطة) التي تم الإعلان عنها اليوم تضم 3824 وحدة من نوع شقة في الهفوف، إضافة إلى 1000 فيلا في محافظة الخبر، و1500 فيلا في مدينة الجوف، و656 شقة سكنية بمحافظة ينبع في منطقة المدنية المنورة، 434 فيلا في مدينة الرياض، يتميز كل مشروع بتعدد التصاميم، والمساحات المتنوعة، إضافة إلى الجودة العالية والمعدلات السعرية المناسبة للقدرات المالية للمستفيدين حيث تتراوح بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال.

وحول مشاريع #الوحدات_السكنية الجاهزة كشفت الوزارة عن أنه تم بدء مرحلة الحجز والمعاينة لثلاثة مشاريع تضم 1015 وحدة سكنية من نوع فيلا جاهزة للتسليم، حيث يضم مشروع الدوادمي بمنطقة الرياض 501 فيلا، إضافة إلى 254 فيلا في مدينة عرعر، و260 فيلا في محافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة.

وبيّنت أن هذه المشاريع ستكون مكتملة البنية التحتية من شبكات الطرق، والإنارة، والكهرباء، والمياه، والاتصالات، والصرف الصحي، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية، والمساحات الخضراء والحدائق، والمساجد، والمدارس، والملاعب، ومنصات الترفيه العائلية، وجميع الخدمات العصرية والحياتية"، مشددة على التزام المطورين بأحدث مواصفات الجودة العالمية في البناء، وأحدث مواصفات عمليات الإنشاء، إضافةً إلى مجموعة من الضمانات التي ستقدم للمالك (المستفيد). كما روعي في التصاميم الهندسية العوامل والأبعاد الاجتماعية التي تركز على خصوصية كل وحدة سكنية.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت مؤخراً عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "سكني 2018" والتي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، وخصصت خلال الدفعتين الأولى والثانية من العام الجاري نحو 40 ألف منتج سكني وتمويلي.