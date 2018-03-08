في هذا التوقيت.. ستطرح الدفعة الثالثة من برنامج "سكني"

توفر وزارة الإسكان السعودية 8400 وحدة سكنية للمستفيدين، وهي متاحة للمعاينة والحجز في مختلف مناطق المملكة، منها ألف وحدة جاهزة، ونحو 7400 وحدة قيد الإنشاء.

هذه الوحدات تندرج ضمن برنامج سكني، والذي يستهدف في مرحلته الثانية توفير 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال العام الحالي.

ويتركز العدد الأكبر من هذه الوحدات في الأحساء، بواقع 3824 وحدة، تليها الجوف بـ1500 وحدة، ثم الخبر بـ1000 وحدة، ثم ينبع بـ656 وحدة. فيما تحظى الرياض بـ434 وحدة.

وتعد هذه الوحدات جزءا من نظام قديم، بدأت وزارة الإسكان بالتحول عنه نحو برامج ومنتجات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، لضخ عدد أكبر من الوحدات السكنية في السوق، وتوفير خيارات أكثر للمستفيدين من الدعم الإسكاني، مع فتح المنافسة بين المطورين.

وقال المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان السعودية، سيف السويلم، في مقابلة مع العربية، إنه تم إطلاق دفعتين حتى الآن في يناير وفبراير الماضيين من أصل 300 ألف منتج سكني وتمويلي لهذا العام.

وكشف السويلم أن الدفعة الثالثة من برنامج سكني، سوف يتم إطلاقها في 15 مارس الحالي، وتشمل على ما يزيد من 20 ألف منتج سكني وتمويلي، ما بين وحدات سكنية جاهزة وقيد الإنشاء، وأراض مجانية وقروض مدعومة.

وتستهدف الوزارة توفير الوحدات السكنية بهوامش سعرية تتناسب مع مستويات الدخل لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، بحيث لا يزيد سعر الوحد عن 700 إلى 750 ألف ريال.