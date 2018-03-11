طرح أكثر من 8 آلاف وحدة للمستفيدين بالسعودية

في إطار التزامها بتوفير 300 ألف منتج سكني وتمويلي هذا العام، تطرح وزارة #الإسكان_السعودية أكثر من 8 آلاف وحدة للمستفيدين من الدعم الإسكاني.

وقد وفرت الوزارة 8400 وحدة متاحة للمعاينة والحجز في مختلف مناطق المملكة، منها 1000 وحدة جاهزة، ونحو 7400 وحدة قيد الإنشاء.

وتندرج هذه الوحدات ضمن برنامج سكني، الذي يستهدف في مرحلته الثانية توفير 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال العام الحالي.

ويتركز العدد الأكبر من هذه الوحدات في #الأحساء بواقع 3824 وحدة، تليها الجوف بـ1500 وحدة، ثم الخبر بـ 1000 وحدة، ثم ينبع بـ 656 وحدة. فيما تحظى الرياض بـ 434 وحدة.

وتعد هذه الوحدات جزءا من نظام قديم بدأت وزارة #الإسكان بالتحول عنه نحو برامج ومنتجات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، لضخ عدد أكبر من الوحدات السكنية في السوق، وتوفير خيارات أكثر للمستفيدين من الدعم الإسكاني، مع فتح المنافسة بين المطورين.

وتستهدف الوزارة توفير #الوحدات_السكنية بهوامش سعرية تتناسب مع مستويات الدخل لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، بحيث لا يزيد سعر الوحد عن 700 إلى 750 ألف ريال.