80 % من السعوديين يفضلون البناء الذاتي

يفضل معظم السعوديين البناء الذاتي لكن البنوك لا تحبّذ تمويله، فحوالي 80% منهم يفضلون البناء الذاتي الرقم الذي توصل إليه #صندوق_التنمية_العقارية السعودي من واقع استطلاعه لرغبات المدرجين على قوائمه.

لكن المشكلة تكمن في أن البنوك وشركات التمويل تفضل العكس. فالجهات التمويلية غالباً ما تفضل التعامل مع أصل جاهز، لتسّهل على نفسها عملية الرهن وضمان التمويل. لذلك، تعمد البنوك في الغالب على تقديم التمويل للبناء، فقط في حال كانت قيمة الأرض كافية لتغطية قيمة القرض.

هذا الواقع استدعى من صندوق التنمية العقارية تطوير منتج لتمويل عمليات البناء الذاتي للمواطنين الذي يملكون الأرض.

وسيتم تدعيم هذا المنتج من خلال أدوات لتوفير ضمانات للقروض المخصصة للوحدات قيد الإنشاء والبناء الذاتي، وتقديم ضمانات للمواطنين الذين لا ترفض البنوك طلباتهم بسبب هوية الجهات التي يعملون لديها، فضلا عن أدوات لتمويل ما يصل إلى نصف الدفعة الأولى من ثمن العقار.

ووفر تمويل #البناء_الذاتي شيئاً من التنوع في المنتجات التمويلية المتوفرة للمستفيدين من صندوق التنمية العقارية، خصوصاً في ظل تسارع تخصيص القروض المدعومة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية قدّم العام الماضي 85 ألف قرض مدعوم، ويستهدف رفع الرقم إلى 100 ألف قرض هذا العام.