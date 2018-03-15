هذه تفاصيل الدفعة الثالثة من برنامج "سكني" في السعودية

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، اليوم، عن الدفعة الثالثة من برنامج #سكني والتي أظهرت أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج قارب 21800 شخص.

فيما وصل عدد الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم وقيد الإنشاء 8080 وحدة.

كما شمل البرنامج توزيع 5350 أرضا سكنية، ومنح 800 ألف و300 قرض عقاري.

وكان وزير #الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، قال أمس الأربعاء ، إن الوزارة تسعى لزيادة حجم #التمويل_العقاري إلى 502 مليار ريال، ما يعادل 133.9 مليار دولار بحلول 2020 من 290 ملياراً حالياً.

وذكر الحقيل خلال مؤتمر للإسكان أن العمل جارٍ من أجل تسهيل الحصول على التمويل بحيث تزيد فرص حصول #المواطنين_السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان في الماضي.

وأكد الحقيل، في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر صندوق التنمية العقارية في الرياض، أهمية القسط المرن الذي يدعمه صندوق التنمية العقارية للأشخاص الذين لديهم قرض شخصي حتى لا يتم حرمانهم من فرصة الحصول على التمويل العقاري.

وأشار الحقيل إلى أن البنوك بدأت باستلام طلبات المواطنين، وأن الوزارة تؤيد حصول المواطنين على التمويل العقاري بغض النظر عن دخلهم أو نوع عملهم أو مدينتهم.

ولفت إلى وجود 3 منتجات تشمل البناء الذاتي والبيع على الخارطة والقسط المرن.