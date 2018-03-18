السعودية: 9 اتفاقيات مع مطورين لتنفيذ مشاريع سكنية

قال سيف السويلم، المتحدث الرسمي باسم #وزارة_الإسكان السعودية، إن الوزارة وقعت 9 اتفاقيات جديدة مع 9 مطورين عقاريين لتنفيذ مشاريع سكنية في عدد من مناطق المملكة، تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس، بحيث تلبي مختلف رغبات السعوديين وتتوافق مع إمكاناتهم المختلفة.

وكشف السويلم في لقاء مع "العربية" أن إجمالي المنتجات السكنية فاق 60 ألف منتج حتى الآن من خلال الدفعات الثلاث الماضية في برنامج "سكني"، وتشمل الوحدات الجاهزة وتلك التي تحت الإنشاء، والأراضي المطورة المجانية، وأيضاً القروض المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

يذكر أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في #السعودية أطلقا الدفعة الثالثة من برنامج "سكني" للعام 2018، بإجمالي يصل إلى 21727 منتجاً سكنياً وتمويلياً، تتوزع على جميع مناطق المملكة.

وتأتي هذه الدفعة ضمن مستهدفات برنامج سكني خلال العام الجاري والبالغة 300 ألف منتج.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الخميس الماضي، تفاصيل المنتجات السكينة وتوزيعها الجغرافي، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 6296 وحدة سكنية تحت الإنشاء (البيع على الخارطة)، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على الرياض بواقع 232 وحدة، ومكة المكرمة 5401، والمنطقة الشرقية 663 وحدة.