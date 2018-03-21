الإسكان: حجز 25% من الوحدات السكنية الجاهزة في 10 أيام

أعلنت #وزارة_الإسكان #السعودية عن استمرار إجراءات الحجز والمعاينة في ثلاث مشاريع للوحدات السكنية الجاهزة التي أعلنت عنها الشهر الجاري، حيث توفر تلك الوحدات نحو 1015 فيلا جاهزة للتسليم، منها 501 في الدوادمي بمنطقة الرياض، و260 بمحافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة، و254 في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن عدد الحجوزات في هذه المشاريع شارف على 25%، بعد نحو 10 أيام فقط من إطلاقها، حيث تم حجز 169 وحدة سكنية في إسكان الدوادمي، و42 وحدة في إسكان عرعر، و39 وحدة في إسكان الخرمة، مؤكدة مواصلة استقبال المستفيدين من الدعم السكني في مواقع المشاريع لزيارة فيلا العرض، والاطلاع على جميع تفاصيل الوحدات السكنية.

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم أن المشاريع تأتي امتداداً لما سبقها في مختلف مناطق المملكة، حيث تمت حتى الآن إتاحة نحو 20 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة تضم أكثر من 4000 وحدة سكينة، مشدداً على مواصلة الوزارة في تقديم جميع الخيارات السكنية للمواطنين لتلبية رغباتهم وتحقيق تطلعاتهم في تملك السكن الملائم.

وأشار السويلم إلى أنه وبالتزامن مع هذه المشاريع للوحدات السكنية الجاهزة هناك 8 مشاريع للوحدات تحت الإنشاء ( البيع على الخارطة) تتوزع في مختلف المناطق، سعياً من الوزارة إلى ضخ المزيد من الوحدات السكنية والإيفاء بمتطلبات المواطنين، مبيّناً أن الفترة المقبلة سوف تشهد إطلاق المزيد من المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص تتوزع في معظم مناطق المملكة.

وحول الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان أن أسعار هذه الوحدات مدعومة الأرباح بالكامل لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، مؤكداً التزام الوزارة بالدعم، وبمستهدفها السعري في جميع الوحدات التي تقدمها، حيث تتراوح أسعارها بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال.