هل يحق للمستفيد من الدعم "رفض" المنتج السكني؟

بعد 10 أيام من دعوة المستفيدين لمعاينتها، تلقت ثلاثة من مشاريع وزارة الإسكان #السعودية، حجوزات بنسبة 25% من قِبَل المواطنين الذين تم تخصيص وحدات المشاريع لهم.

تضم المشاريع الثلاثة أكثر من ألف فيلا جاهزة للسكن، نصفها في الدوادمي بالرياض، ونصفها الآخر يتوزع بين مكة المكرمة وعرعر في أقصى شمال المملكة.

وتتراوح أسعار جميع هذه الوحدات بين 300 و400 ألف ريال، أي أنها تقع في منتصف الهامش المستهدف للأسعار في السياسات الإسكانية، والذي يتراوح بين 250 ألف ريال و750 ألفا.

وتعد إجراءات الحجز والمعاينة مرحلة أساسية من #مراحل_الدعم_الإسكاني، إذ إن المستفيد يحق له القبول بالمنتج السكني الذي تم تخصيصه له أو الرفض والعودة إلى قائمة الانتظار.

وتنظم الوزارة معارض خاصة بالمواطنين الذين صدرت أسماؤهم في القوائم الشهرية، لإتاحة الفرصة لهم لمعاينة المنتجات التي تم تخصيصها لهم. ولذلك فإن ارتفاع نسبة الحجز يعد مقياسا أساسيا لمدى نجاح السياسات الإسكانية.

وتأتي المشاريع الجديدة امتداداً لما سبقها في مختلف مناطق المملكة، حيث تم حتى الآن إتاحة نحو 20 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة تضم أكثر من 4000 وحدة سكنية، تضاف إليها 8 مشاريع للوحدات تحت الإنشاء أو ما يعرف بمشاريع البيع على الخارطة، بالشراكة مع القطاع الخاص.

يشار إلى أن أسعار هذه الوحدات مدعومة الأرباح بالكامل لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، علما أن هذه الشريحة تشكل 85% من المستحقين للدعم الإسكاني.