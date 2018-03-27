الإسكان السعودية ترعى افتتاح معرض "البيع على الخارطة"

يرعى وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل مساء غدٍ الأربعاء، حفل افتتاح فعاليات المنتدى والمعرض الأول لمشروعات #البيع_على_الخارطة "وافيكس"، الذي ينظمه برنامج البيع والتأجير على الخارطة #وافي خلال الفترة 28-31 مارس الحالي، بفندق كراون بلازا بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين بالشأن العقاري في المملكة وخارجها.

ويتضمن المنتدى، أربعة محاور رئيسة، يتطرق الأول إلى نظام البيع على الخارطة في #السعودية، وما حققه منذ تطبيقه على أرض الواقع، فيما يركز المحور الثاني على مشروعات البيع على الخارطة، والفرص التي تهيأت من وراء تطبيق هذا البرنامج، فضلاً عن التحديات التي تولدت منه، وآلية التغلب عليها.

وفي المحور الثالث، سيتم التطرق إلى التجارب المحلية لمشروعات البيع على الخارطة، وما حققته هذه المشروعات من انتشار للمنتجات العقارية، وأهمية ذلك في انعاش #القطاع_العقاري ومواصلة مشروعاته، فيما يلقي المحور الرابع والأخير الضوء على التجارب الإقليمية والعالمية لمشروعات البيع على الخارطة، مع التركيز على التجربة المصرية في هذا الجانب.

ويشارك في المعرض عدد من شركات التطوير العقاري والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى المكاتب الهندسية والمحاسبية، وسيتم خلاله استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال شراء وتملك الوحدات السكنية بنظام البيع على الخارطة "المشاريع تحت الإنشاء"، كما سيتم عرض عدد من المنتجات العقارية المتنوعة وتجارب الشركات المحلية والإقليمية.

وسيتمكن الزوار من الاطلاع عليها، والتعرف على آلية التملك في هذا النوع من أنشطة التطوير العقاري، والمشاركة في ورش العمل المتخصصة في هذا القطاع.

ويأتي معرض ومنتدى #وافيكس في إطار الجهود المبذولة من برنامج "وافي" للتعريف بالمشاريع المرخصة، وأهميتها في توفير الخيارات المناسبة لراغبي التملك والشراء المبكر قبل أو خلال مرحلة تنفيذ المشروع، كما دعا "وافي" المعنيين بالقطاع العقاري لحضور المعرض والمنتدى.