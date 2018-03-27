حجز 65% من مشروع "الإسكان" السعودية في ينبع

أعلنت وزارة #الإسكان_السعودية ممثلة ببرنامج "سكني" عن اكتمال حجز ما يقارب 65%، من مشروع "رواسن ينبع" حيث تجاوز عدد الوحدات السكنية التي تم حجزها بعد نحو ثلاثة أسابيع على إطلاق معرض الحجز نحو424 وحدة سكنية.

وأفادت الوزارة باستمرار عمليات الحجز على أرض المشروع الواقعة شمال مدينة #ينبع البحر، مبيّنة أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي حيث يقع بمحاذاة شارع الكورنيش وعلى بعد أقل من 500 متر من شاطئ البحر الأحمر، ويبعد 15 كم عن مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، كما يتميز بقربه من كافة المرافق إذ يقع داخل النطاق العمراني وبمسافة لا تتجاوز 11 كم عن وسط المدينة، و9 كم عن المستشفى العام والكلية التقنية، وبمسافة لا تتجاوز الـ15 كم عن فرع جامعة طيبة، والميناء.

وأشارت إلى أن المشروع يوفر 660 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والتاون هاوس، بمساحات متعددة، وأسعار مناسبة تبدأ من 420 ألف ريال، ولا تتجاوز الـ750 ألف ريال، كما تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 235 ألف متر مربع، مؤكدة أن المشروع يستهدف توفير كافة الخيارات السكنية المناسبة للمستفيدين من الدعم السكني وتلبية احتياجهم، مع تقديم كافة الضمانات على جودة البناء والسعر المناسب لشريحة المستفيدين.

وذكرت "الإسكان" أن المشروع تم تصميمه ليستوعب عمائر مكونه من 368 وحدة سكنية من نوع شقة، و292 تاون هاوس بمساحات مناسبة للأسر السعودية، ويحتوي المشروع على مسطحات خضراء وحدائق ترفيهية، ويعد مكتمل البنية التحتية، كما يضم مواقع مخصصة للمرافق الخدمية تتكون من مسجدين وموقعين مخصصة للمرافق التعليمية، ومركز صحي، وحدائق عامة وملاعب للأطفال، بالإضافة إلى مركز تجاري (بوليفارد).

وحول تفاصيل الوحدات السكنية أوضح البيان أنها تضم نموذجين للشقق السكنية بمساحات تصل إلى 225 مترا مربعا تتكون من 5 غرف مصممة ومقسمة بشكل يلبي رغبات كافة الأسر، فيما تتميز الوحدات السكنية من نوع تاون هاوس بمساحات تصل إلى 380 مترا مربعا مكونة من طابقين، وبمساحات وتصاميم مختلفة، وتتكون من مرافق الاستقبال و4 غرف نوم، بالإضافة إلى غرفة علوية.