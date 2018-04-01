2000 زائر شاركوا في فعاليات معرض البيع على الخارطة

أسدل أمس السبت الستار على المعرض والمنتدى الأول لمشاريع البيع على الخارطة #وافيكس_2018 الذي نظمه برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" على مدار أربعة أيام، برعاية وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل في الرياض.

واختتمت فعاليات المنتدى بجلسة تستعرض التجارب الدولية والمحلية في نظام #البيع_على_الخارطة، حيث تحدث المشاركون خلال الجلسة عن الشراكة السعودية - المصرية في مجال الاستثمار العقاري والتعمير.

كما شملت فعاليات اليوم الأخير من المنتدى مبادرة مركزية المشتريات لمواد البناء "مواد"، حيث استعرضت تحديات البناء في السعودية، وتتمثل في ضعف التسهيلات المالية، وعدم كفاءة طرق البناء التقليدية المتبعة حالياً، إضافة إلى عدم وضوح مواصفات ومقاييس مواد البناء.

يذكر أن عدد زوار المعرض تخطى الـ 2000 شخص، تعرفوا من خلال ورش العمل والجلسات وأجنحة المعرض على طبيعة ومفهوم آلية التملك في مشاريع البيع على الخارطة، وكذلك المشاريع تحت الإنشاء للجهات المشاركة، كما اطلعوا على ما تقدمه المؤسسات التمويلية من حلول تمويلية متنوعة.

وكان المعرض قد أقيم خلال الفترة 28 – 31 مارس بحضور عدد من المتخصصين، والجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري في المملكة وخارجها، كما تسعى اللجنة المنظمة إلى تكرار تجربة معرض ومنتدى "وافيكس" في الأعوام القادمة، مع استعراض تجارب محلية جديدة وخبرات دولية أخرى تساعد في تحسين بيئة التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة.