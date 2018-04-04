السعودية.. ماذا حقق برنامج "اتحاد الملاك" منذ إطلاقه؟

مع تحول المزيد من الأسر السعودية من السكن في منازل منفصلة، إلى الشقق أو الوحدات السكنية في المجمعات، نشأت الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، وهو ما استدعى إطلاق#برنامج_اتحاد_الملاك لتنظيم الخدمات والمرافق المشتركة، أو تعزيز ثقافة حفظ الحقوق والتعايش المشترك.

ومنذ إطلاقه، وصل عدد اتحادات الملاك إلى 8 آلاف و330 عضواً، وبلغ عدد الوحدات المسجلة فيه 36 ألفا و696 وحدة سكنية، فيما وصل عدد الاتحادات الإسكانية المسجلة في البرنامج إلى 1257 اتحاداً، أما الاتحادات التجارية فبلغ عددها أربعة اتحادات.

قانونيا، يعد تسجيل اتحاد الملاك إلزامياً إذا تجاوز عدد الوحدات العقارية 10 وحدات، أو تجاوز عدد الملاك الـ5، ويتم ذلك عبر البوابة الإلكترونية لاتحاد الملاك. وبعد التسجيل، تنعقد أول جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة الاتحاد.

ولتسهيل هذه اآلية، توفر #وزارة_الإسكان منصة إلكترونية تجمع خدمات الشركات ومنتجاتها، بحيث يمكن رؤية تقييم الشركات عند التسجيل من قبل المستفيدين والتعاقد مع الشركة بشكل مباشر.